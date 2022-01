Piatek torna in Italia: è fatta con la Fiorentina (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Colpo di scena in chiave calciomercato: il pistolero Piatek torna in Italia ma non per indossare la maglia del Genoa, bensì quella della Fiorentina Krzysztof Piatek torna in Italia e darà un giocatore della Fiorentina. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Pistolero avrebbe accettato l’offerta della Viola e rifiutato il pressing forte del Genoa che per lunghi giorni ha sondato l’attaccante polacco dell’Herta Berlino. Con l’arrivo dell’ex Milan, nasce ora l’interrogativo sul futuro di Vlahovic: partenza in vista già a gennaio? L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Colpo di scena in chiave calciomercato: il pistoleroinma non per indossare la maglia del Genoa, bensì quella dellaKrzysztofine darà un giocatore della. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Pistolero avrebbe accettato l’offerta della Viola e rifiutato il pressing forte del Genoa che per lunghi giorni ha sondato l’attaccante polacco dell’Herta Berlino. Con l’arrivo dell’ex Milan, nasce ora l’interrogativo sul futuro di Vlahovic: partenza in vista già a gennaio? L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

MilanWorldForum : Piatek torna in Italia, ma non al Genoa. Le news QUI -) - MilanPress_it : Il Pistolero torna in Italia ?? #milanpress #piatek - ciofflore96 : @AlfredoPedulla @AlfredoPedulla Piatek torna in italia alla fiorentina, le risulta? - nicita_roc : #Piatek torna in #SerieATIM! Non al #Genoa, come si pensava, ma alla #Fiorentina. (@DiMarzio) #Calciomercato #FantacalcioSerieATIM - angeloinitaly : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - Sky: 'È fatta per #Piatek! Torna in Italia ma non al Genoa: c'è l'accordo' ? -