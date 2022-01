"Nessun contrasto con Draghi". Ma Giorgetti non sarà al vertice (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dallo staff del ministro smentiscono le voci sulle frizioni con Draghi: "Ricostruzioni fantasiose". Ma il leghista non parteciperà alla cabina di regia sulle nuove misure anti-Covid Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Dallo staff del ministro smentiscono le voci sulle frizioni con: "Ricostruzioni fantasiose". Ma il leghista non parteciperà alla cabina di regia sulle nuove misure anti-Covid

Advertising

PaoloCaminiti1 : 'Nessun contrasto con Draghi'. Ma Giorgetti non sarà al vertice - Navarra22946672 : #viengiututto 'Nessun contrasto con Draghi'. Ma Giorgetti non sarà al vertice - cjmimun : Giorgetti, nessun contrasto con Draghi su covid o altro - infoitinterno : Governo: nessun contrasto Giorgetti-Draghi, ricostruzioni fantasiose - alessandrop543 : @espressonline @federicabianchi Noi italiani attualmente non viviamo sotto un governo autoritario??? Togliere il la… -