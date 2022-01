Nathaly Caldonazzo minacciata al GF Vip? Le accuse: “Come un boss mafioso” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La casa del GF Vip è diventata una polveriera e gli animi sono sempre più accesi. Liti, offese, richieste di parlare con avvocati e anche accuse di razzismo, ormai i concorrenti sono schierati in due gruppi ben distinti che si stanno accusando a vicenda. Ieri pomeriggio Jessica Selassié ha rivelato a Miriana e Lulù, che Katia Ricciarelli avrebbe minacciato Nathaly Caldonazzo: “A Nathaly Caldonazzo l’ha proprio minacciata. L’ha guardate e le ha detto ‘tu che sei arrivata per ultima la pagherai, sì la pagherai e stai attenta’.Oh ma che stai a fare pure le minacce?” Lulù si è detta disgustata dall’atteggiamento della cantante lirica: “Che linguaggio orrendo. Ma dove stiamo ragazzi? Che siamo per caso su squadra Anti Mafia?” Miriana Trevisan ha rincarato la dose tirando in ... Leggi su biccy (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La casa del GFè diventata una polveriera e gli animi sono sempre più accesi. Liti, offese, richieste di parlare con avvocati e anchedi razzismo, ormai i concorrenti sono schierati in due gruppi ben distinti che si stanno accusando a vicenda. Ieri pomeriggio Jessica Selassié ha rivelato a Miriana e Lulù, che Katia Ricciarelli avrebbe minacciato: “Al’ha proprio. L’ha guardate e le ha detto ‘tu che sei arrivata per ultima la pagherai, sì la pagherai e stai attenta’.Oh ma che stai a fare pure le minacce?” Lulù si è detta disgustata dall’atteggiamento della cantante lirica: “Che linguaggio orrendo. Ma dove stiamo ragazzi? Che siamo per caso su squadra Anti Mafia?” Miriana Trevisan ha rincarato la dose tirando in ...

