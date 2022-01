Milano, gruppo di giovani aggredisce e molesta una 19enne in piazza Duomo la notte di Capodanno: il video acquisito dalla polizia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’hanno circondata, minacciata, e infine molestata. Una 19enne è stata vittima di un’aggressione, in piazza Duomo, a Milano, la notte di Capodanno, da parte di un gruppo di giovani. Intorno all’1 di notte la ragazza, che indossa un giubbotto rosso, è braccata da una trentina di uomini. Nel video, pubblicato sulle pagine social della pagina “Milanobelladadio”, si vede il gruppo che la insegue, la trascina per terra, mentre qualcuno cerca, invano, di porre un freno a quanto sta accadendo. Alla fine del filmato, che è stato acquisito dalla polizia per identificare i responsabili, si vede la ragazza al suolo, circondata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) L’hanno circondata, minacciata, e infineta. Unaè stata vittima di un’aggressione, in, a, ladi, da parte di undi. Intorno all’1 dila ragazza, che indossa un giubbotto rosso, è braccata da una trentina di uomini. Nel, pubblicato sulle pagine social della pagina “belladadio”, si vede ilche la insegue, la trascina per terra, mentre qualcuno cerca, invano, di porre un freno a quanto sta accadendo. Alla fine del filmato, che è statoper identificare i responsabili, si vede la ragazza al suolo, circondata ...

