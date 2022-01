Meno male che c’è Milik su Instagram: «Question time guys: Ti manca De Laurentiis?» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mentre tutto intorno sembra volgere al peggio, mentre si discute di Asl, stop al campionato, calciatori spariti in Coppa d’Africa, mentre i positivi spuntano come funghi in ogni squadra, qualche Asl blocca le trasferte e qualche altra no, mentre Omicron imperversa, arriva Arkadiusz Milik a strapparci un sorriso. L’ex Napoli ha pubblicato una storia su Instagram in cui volge il suo pensiero al presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis. Un grande cuore avvolge Milik e Adl insieme e, sotto, come didascalia, la scritta: Question time guys: Ti manca De Laurentiis? Con una faccina che ride a crepapelle ed un cuoricino. Gioco, partita, incontro. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Mentre tutto intorno sembra volgere al peggio, mentre si discute di Asl, stop al campionato, calciatori spariti in Coppa d’Africa, mentre i positivi spuntano come funghi in ogni squadra, qualche Asl blocca le trasferte e qualche altra no, mentre Omicron imperversa, arriva Arkadiusza strapparci un sorriso. L’ex Napoli ha pubblicato una storia suin cui volge il suo pensiero al presidente azzurro, Aurelio De. Un grande cuore avvolgee Adl insieme e, sotto, come didascalia, la scritta:: TiDe? Con una faccina che ride a crepapelle ed un cuoricino. Gioco, partita, incontro. L'articolo ilNapolista.

Advertising

RobertoBurioni : Il virus si sta 'raffreddorizzando'? Ancora non possiamo dirlo. Quello che possiamo invece dire con certezza su Omi… - Giorgiolaporta : Eticamente impeccabile usare le foto di gente in fila per i #tamponi (per lo più non vaccinata) per parlare di cors… - borghi_claudio : @mgmaglie Meno male che ha risolto l'emergenza covid. Non ci fosse stato lui ci sarebbero stati più di 100mila cont… - FFinschen : ????? Quanta ????? benevolenza ????? gentilezza ????? altruismo ????? Meno male che ci sono loro a salvare l’umanità… - IkarugaIII : @ontherailaway Meno male, almeno è maggiorenne, spero si sappia difendere da solo. Comunque ha tutta la mia compren… -

Ultime Notizie dalla rete : Meno male "Vai a scuola al tuo Paese". Scoppia la rissa tra la Ricciarelli a Lulù Secondo, non ti permettere mai più perché la gente ti ha abituato male nella vita a te, che ti ... Avete cacciato Fausto Leali per razzismo per molto meno", "Dal giorno 1 la Ricciarelli ha esternazioni ...

I tifosi della Juve non ci credono: Stessa storia di Ronaldo - Social ... 'Le parole di Allegri, Nedved ed Arrivabene per un tifoso della Juventus dovrebbero contare meno ...volte 'lamentarsi' o chiedere un rinforzo in qualche reparto dove siamo carenti non farebbe male. ...

Burioni: “Omicron? Contagiossissimo, ma ai vaccinati fa molto meno male" triestecafe.it Burioni: “Omicron? Contagiossissimo, ma ai vaccinati fa molto meno male" "Il virus si sta raffreddorizzando? Ancora non possiamo dirlo. Quello che possiamo invece dire con certezza su Omicron, oltre al fatto che è contagiosissimo, è che ai vaccinati fa molto meno male. Fos ...

‘Incastrati’, nel bene e nel male, da Ficarra & Picone Prendi il duo di comici siciliani e la loro ironia, aggiungi il crime e la nuova serialità 'larga' di Netflix. Il risultato è un tentativo di attrarre il pubblico generalista nel Regno dello Streaming ...

Secondo, non ti permettere mai più perché la gente ti ha abituatonella vita a te, che ti ... Avete cacciato Fausto Leali per razzismo per molto", "Dal giorno 1 la Ricciarelli ha esternazioni ...... 'Le parole di Allegri, Nedved ed Arrivabene per un tifoso della Juventus dovrebbero contare...volte 'lamentarsi' o chiedere un rinforzo in qualche reparto dove siamo carenti non farebbe. ..."Il virus si sta raffreddorizzando? Ancora non possiamo dirlo. Quello che possiamo invece dire con certezza su Omicron, oltre al fatto che è contagiosissimo, è che ai vaccinati fa molto meno male. Fos ...Prendi il duo di comici siciliani e la loro ironia, aggiungi il crime e la nuova serialità 'larga' di Netflix. Il risultato è un tentativo di attrarre il pubblico generalista nel Regno dello Streaming ...