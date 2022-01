Kanye West non molla | compra casa vicino a Kim Kardashian per riconquistarla

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) Proseguono i tentativi disperati da parte didi riconquistare la moglie Kim, dopo che la coppia aveva annunciato nel febbraio 2021 la rottura. I due effettivamente ad oggi non risultano ancora ufficialmente divorziati, ma secondo alcune indiscrezioni, avrebbero avviato le pratiche e soprattutto Kim sembra più convinta che mai della scelta fatta.

Advertising

solospettacolo : Kanye West lavora a 'Donda 2', il suo primo album sequel - sonomusicgroup : Kanye West sta già lavorando al sequel del suo ultimo album “Donda” - AllardiceJosh : Jsjsjjsjsj pinche Kanye West ardido xdddd ahre - gerard_leao2 : RT @loscheIetro: Kolo Muani è il primo feat del prossimo disco di Kanye West. - loscheIetro : Kolo Muani è il primo feat del prossimo disco di Kanye West. -

Ultime Notizie dalla rete : Kanye West

Ye, al secolo, ha cominciato a lavorare a 'Donda 2', seguito di 'Donda' e anche il suo primo album sequel. Lo scrive Variety citando Steven Victor, COO di G. O. O. D. Music, l'etichetta discografica ...Un nuovo album di? Subito? Oddio, subito è un parolone, conoscendo il rapper e i suoi tempi. "Donda", il suo ultimo album, era diventato quasi una chimera, per non dire barzelletta: annunciato nella ...Ogni mattina il pianista, fidato collaboratore di Kanye West, ma anche di artisti quali Usher e Jessie J, si reca nella villa dove Kim Kardashian vive con i suoi quattro figli, svegliando la famiglia ...Kanye West Kim Kardashian: il cantante, dopo altri gesti eclatanti ci prova ancora. Ha comprato la casa di fronte alla moglie per una cifra esorbitante.