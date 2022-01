Iran, mamma afghana morta assiderata per proteggere i suoi bambini (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si è tolta i calzini e li ha usati per avvolgere le mani dei due figli, mentre cercava di attraversare il confine tra Turchia e Iran Leggi su vanityfair (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Si è tolta i calzini e li ha usati per avvolgere le mani dei due figli, mentre cercava di attraversare il confine tra Turchia e

