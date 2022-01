Investimento Intel a Catania | la Ugl chiede chiarezza a Regione e Comune “Se indiscrezione confermata | sarebbe un’enorme sconfitta Pronti ad interloquire con la multinazionale per perorare il nostro territorio”

(Di mercoledì 5 gennaio 2022) “Chiediamo di sapere la verità sulla notizia, trapelata ieri, circa l’esclusione della Sicilia e nello specifico didalla lista di potenziali siti individuati dal colosso della microelettronicaper la realizzazione di un nuovo stabilimento produttivo in Italia.” E’ l’appello che la Ugl dirivolge alle istituzioni regionali e locali perché si faccia ... L'articolo UGL SICILIA.

Advertising

UglSicilia : Investimento Intel a Catania, la Ugl chiede chiarezza a Regione e Comune. “Se indiscrezione confermata, sarebbe un’… - GiornaleLORA : Investimento Intel a Catania, la Ugl chiede chiarezza a Regione e Comune - meprohibeat : RT @Lasiciliaweb: Intel, sfuma investimento a Catania? Il governatore del Piemonte avrebbe firmato un patto di riservatezza con la multinaz… - gjscco : RT @Lasiciliaweb: Intel, sfuma investimento a Catania? Il governatore del Piemonte avrebbe firmato un patto di riservatezza con la multinaz… - Lasiciliaweb : Intel, sfuma investimento a Catania? Il governatore del Piemonte avrebbe firmato un patto di riservatezza con la mu… -

Ultime Notizie dalla rete : Investimento Intel

...era squillato molto più di un campanello d'allarme sul rischio di un dirottamento dell'... 5 Gennaio 2022 Tags Alberto Cirio Enza MeliCataniaPiemonteSicilia Luisella ...Sicilia: svanisce l'del colosso californiano dell', restano in corsa solo Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia Sembra svanire il sogno del maxidell'in Sicilia e precisamente a Catania . Le dichiarazioni del presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, sono chiare: 'ci ha chiesto di sottoscrivere un patto di ...Il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha parlato di un «patto di riservatezza» della multinazionale firmato con Piemonte, Veneto, Lombardia e Puglia. «Nostra classe politica troppo impegnata nelle ...Sicilia: svanisce l’investimento del colosso californiano dell’Intel, restano in corsa solo Piemonte, Lombardia, Veneto e Puglia Sembra svanire il sogno del maxi investimento dell’Intel in Sicilia e p ...