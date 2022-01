Il Napoli vola a Torino per affrontare la Juve: c'è l'ok della Asl (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Napoli - Dopo giorni di trepidazione e incertezza, il Napoli è partito per Torino, dove domani affronterà la Juventus all'Allianz Stadium nel big - match della prima giornata di ritorno di Serie A. La ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 5 gennaio 2022)- Dopo giorni di trepidazione e incertezza, ilè partito per, dove domani affronterà lantus all'Allianz Stadium nel big - matchprima giornata di ritorno di Serie A. La ...

Advertising

salvione : Il Napoli vola a Torino per affrontare la Juve: c'è l'ok della Asl - sportli26181512 : Il #Napoli vola a Torino per affrontare la Juve: c'è l'ok della Asl: La squadra partenopea, alle prese con alcuni c… - ParliamoDiNews : Insigne vola in MLS, CorSport: ciao Napoli e napoletani, domani l`ultima sfida alla Juventus della carriera… - _softPizza_ : Come vola il focolaio covid senza l'Asl Napoli 2 Nord... - fantacalcioLFA : @Lor_Insigne ha deciso. Pochi soldi in tasca e si vola, direzione #Toronto #serieA #calciomercato #Napoli #Insigne -