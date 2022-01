GfVip Gianmaria Antinolfi ha esagerato: "Non mi deve venire contro altrimenti..." (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Gianmaria Antinolfi al Gf Vip ha cambiato molte volte la sua posizione diventando uno dei più discussi concorrenti all'interno della casa più spiata d'Italia. Proprio nelle ultime ore l'imprenditore campano sembra abbia cambiato atteggiamento con una delle coinquiline, diventando più duro, anzi passando alle minacce: ha intenzione di rivelare qualcosa che non si dovrebbe sapere. Ecco cosa è successo nelle ultime ore. Il primo approccio dell'imprenditore all'inizio del reality show riguardava Soleil Sorge: all'inizio di questa edizione del Grande Fratello i due hanno parlato della loro breve relazione passata e l'influencer italo americana ha sempre sostenuto che il ragazzo non fosse stato onesto e chiaro, ma più avanti la verità è venuta a galla e i due hanno avuto un rapporto puramente fisico ed ora non riescono a mutarlo in amicizia. Da quando ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di mercoledì 5 gennaio 2022)al Gf Vip ha cambiato molte volte la sua posizione diventando uno dei più discussi concorrenti all'interno della casa più spiata d'Italia. Proprio nelle ultime ore l'imprenditore campano sembra abbia cambiato atteggiamento con una delle coinquiline, diventando più duro, anzi passando alle minacce: ha intenzione di rivelare qualcosa che non si dovrebbe sapere. Ecco cosa è successo nelle ultime ore. Il primo approccio dell'imprenditore all'inizio del reality show riguardava Soleil Sorge: all'inizio di questa edizione del Grande Fratello i due hanno parlato della loro breve relazione passata e l'influencer italo americana ha sempre sostenuto che il ragazzo non fosse stato onesto e chiaro, ma più avanti la verità è venuta a galla e i due hanno avuto un rapporto puramente fisico ed ora non riescono a mutarlo in amicizia. Da quando ...

Advertising

FarYessa : Gente che si entusiasma per il saluto di Federica a Gianmaria. Che bello sapere che ci sono persone che pregano per… - GossipG61351872 : RT @Terry__29: Grazie gf per non far vedere la chiacchierata tra Gianmaria e Federica. E ammorbarci con una regia sulla vecchia #GFVip - Terry__29 : Grazie gf per non far vedere la chiacchierata tra Gianmaria e Federica. E ammorbarci con una regia sulla vecchia #GFVip - Chicco16061210 : #gfvip Ma sbaglio o Gianmaria sta parlando con Federica in piscina? - arabafe47792867 : Qualche giorno fa Gianmaria diceva ad Alessandro che non sarebbe uscito perché quella è un’azienda e il prodotto st… -