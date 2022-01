Covid, l'Aifa dà via libera alla dose booster per la fascia 12-15 anni (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di Aifa , nella seduta straordinaria del 5 gennaio 2022, su richiesta del Ministero della Salute, ha espresso il proprio parere favorevole sulla possibilità di... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 5 gennaio 2022) La Commissione Tecnico Scientifica (CTS) di, nella seduta straordinaria del 5 gennaio 2022, su richiesta del Ministero della Salute, ha espresso il proprio parere favorevole sulla possibilità di...

