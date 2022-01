Covid, dal Cdm via libera a decreto con obbligo vaccinale per over 50 (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato un decreto legge che mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono più esposte e che sono a maggior rischi di ospedalizzazione. Lo spiega palazzo Chigi. Il testo introduce l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. Senza limiti di età, l'obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.E' esteso l'obbligo di Green Pass cosiddetto Ordinario a coloro che accedono a servizi alla persona. E inoltre a pubblici uffici, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il Consiglio dei ministri ha approvato unlegge che mira a “rallentare” la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono più esposte e che sono a maggior rischi di ospedalizzazione. Lo spiega palazzo Chigi. Il testo introduce l'per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni. Per i lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro a far data dal 15 febbraio prossimo. Senza limiti di età, l'è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.E' esteso l'di Green Pass cosiddetto Ordinario a coloro che accedono a servizi alla persona. E inoltre a pubblici uffici, ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 170.844 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore (ieri erano stati 68.052). E' quanto emerge… - fanpage : Antonio Cassano è stato ricoverato all’ospedale San Martino di Genova a causa delle complicazioni provocate dal… - fattoquotidiano : ECCO IL VERBALE DEL CTS DISATTESO DAL GOVERNO - 259 morti. Ma Draghi ignora i suoi scienziati [di Alessandro Mantov… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Covid, dal Cdm via libera a decreto con obbligo vaccinale per over 50 -… - MMedifocus : RT @intuslegens: #Bassetti ha ammesso che, se tra i positivi distinguessimo chi ha veramente la polmonite, l'allarme non ci sarebbe. Ma è c… -