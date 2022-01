Covid, Cassano ricoverato a Genova: sospetta polmonite (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Genova – Vaccinato con due dosi anti Covid, l’ex giocatore della Roma e della Nazionale Antonio Cassano è ricoverato. Si sospetta abbia una lieve forma di polmonite. La saturazione del sangue ha riscontrato un limite minimo che ha fatto sospettare per la patologia ai polmoni. Era stato trovato positivo a ridosso del Natale. Intanto si trova all’Ospedale San Martino di Genova seguito dall’equipe del Prof. Bassetti. Le sue condizioni generali non destano preoccupazione e già domani potrebbe essere dimesso. Come riporta La Repubblica, Cassano dichiara di sentirsi bene ma i medici preferiscono tenerlo sotto controllo. Sua moglie Carolina scrive su Instagram: “Insieme ai bambini sono negativa. Antonio è positivo e in isolamento da giorni”. ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 5 gennaio 2022)– Vaccinato con due dosi anti, l’ex giocatore della Roma e della Nazionale Antonio. Siabbia una lieve forma di. La saturazione del sangue ha riscontrato un limite minimo che ha fattore per la patologia ai polmoni. Era stato trovato positivo a ridosso del Natale. Intanto si trova all’Ospedale San Martino diseguito dall’equipe del Prof. Bassetti. Le sue condizioni generali non destano preoccupazione e già domani potrebbe essere dimesso. Come riporta La Repubblica,dichiara di sentirsi bene ma i medici preferiscono tenerlo sotto controllo. Sua moglie Carolina scrive su Instagram: “Insieme ai bambini sono negativa. Antonio è positivo e in isolamento da giorni”. ...

