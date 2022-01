Calciomercato Lazio, Sarri vuole un vice Immobile: occhi su Sesko (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti sono alla ricerca di un vice Immobile e Sarri starebbe pensando a Sesko del Salisburgo Sono tantissime le idee del direttore biancoceleste Tare per cercare di rinforzare la rosa a disposizione di Sarri duramente il mercato di gennaio. Detto della clamorosa ipotesi Origi, la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, oltre a sottolineare l’interesse per Burkardt del Mainz, segnala il nome di Sesko, attaccante diciottenne del Salisburgo. La sua valutazione è di quindici milioni di euro ma è destinata a salire: la Lazio è costretta a sciogliere presto le proprie riserve. Per quanto riguarda il reparto difensivo invece, dalla Francia sono arrivate alcune indiscrezioni circa l’interesse dei ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 5 gennaio 2022): i biancocelesti sono alla ricerca di unstarebbe pensando adel Salisburgo Sono tantissime le idee del direttore biancoceleste Tare per cercare di rinforzare la rosa a disposizione diduramente il mercato di gennaio. Detto della clamorosa ipotesi Origi, la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, oltre a sottolineare l’interesse per Burkardt del Mainz, segnala il nome di, attaccante diciottenne del Salisburgo. La sua valutazione è di quindici milioni di euro ma è destinata a salire: laè costretta a sciogliere presto le proprie riserve. Per quanto riguarda il reparto difensivo invece, dalla Francia sono arrivate alcune indiscrezioni circa l’interesse dei ...

