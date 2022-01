Anche Giletti (e non solo il M5S) lancia un “vaffa” a Conte: «Bravo Renzi a staccargli la spina» (Di mercoledì 5 gennaio 2022) «Mentana ha ragione quando dice che mettere a confronto uno scienziato e uno stregone non è informazione, ma lui si riferisce al suo mondo, ai tg. Il suo radicalismo non può essere applicato a chi fa programmi tv, i talk sono fatti di contrapposizione e dialettica, io non amo chi criminalizza il dissenso». Sceglie toni agrodolci verso il suo collega di scuderia (entrambi sono su La7) Massimo Giletti nella sua intervista al Corriere della Sera. In verità, ad incuriosire il giornale di Via Solferino è la puntata di questa sera di Non è l’Arena sulla mafia (è previsto Anche un videocollegamento con il boss pentito Giovanni Brusca). Giletti intervistato dal Corriere della Sera Ma è altrettanto vero che in tempi in cui infuria non solo la pandemia ma soprattutto il derby tv tra virologi e no-vax, la domanda su dove stia ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) «Mentana ha ragione quando dice che mettere a confronto uno scienziato e uno stregone non è informazione, ma lui si riferisce al suo mondo, ai tg. Il suo radicalismo non può essere applicato a chi fa programmi tv, i talk sono fatti di contrapposizione e dialettica, io non amo chi criminalizza il dissenso». Sceglie toni agrodolci verso il suo collega di scuderia (entrambi sono su La7) Massimonella sua intervista al Corriere della Sera. In verità, ad incuriosire il giornale di Via Solferino è la puntata di questa sera di Non è l’Arena sulla mafia (è previstoun videocollegamento con il boss pentito Giovanni Brusca).intervistato dal Corriere della Sera Ma è altrettanto vero che in tempi in cui infuria nonla pandemia ma soprattutto il derby tv tra virologi e no-vax, la domanda su dove stia ...

