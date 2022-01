Amici 21, scoppia la lite tra Elena Manuele e LDA che sbotta: “È la prima volta che mi vedete inca*zato, io impazzisco” (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ scoppiata un’accesa lite tra LDA ed Elena Manuele per colpa delle pulizie. I ragazzi di Amici 21 sono stati più volte ripresi per la mancanza di ordine e pulizia all’interno della casetta. Gli allievi della scuola più spiata d’Italia hanno avuto modo di discutere per questo motivo anche durante le festività natalizie. Nel daytime andato in onda oggi, è stato mostrato un malcontento generale da parte dei ragazzi che si sono accusati l’un l’altro per le scarse condizioni igieniche in cui vivono. Cosmary Fasanelli, ad esempio, ha accusato Elena: Ieri i pan di stelle li stavano mangiando Dario e Sissi ed Elena, che stava qui, si annoiava per arrivare a prenderli e ne ha aperto un altro pacco. A causa del continuo disordine, quindi, è nata una discussione e a farsi ... Leggi su isaechia (Di mercoledì 5 gennaio 2022) E’ta un’accesatra LDA edper colpa delle pulizie. I ragazzi di21 sono stati più volte ripresi per la mancanza di ordine e pulizia all’interno della casetta. Gli allievi della scuola più spiata d’Italia hanno avuto modo di discutere per questo motivo anche durante le festività natalizie. Nel daytime andato in onda oggi, è stato mostrato un malcontento generale da parte dei ragazzi che si sono accusati l’un l’altro per le scarse condizioni igieniche in cui vivono. Cosmary Fasanelli, ad esempio, ha accusato: Ieri i pan di stelle li stavano mangiando Dario e Sissi ed, che stava qui, si annoiava per arrivare a prenderli e ne ha aperto un altro pacco. A causa del continuo disordine, quindi, è nata una discussione e a farsi ...

