Ue, asse Draghi-Macron: "Serve un'agenzia europea del debito" (Di martedì 4 gennaio 2022) L'alleanza tra Draghi e Macron in Europa è sempre più evidente. Con l'uscita di scena di Angela Merkel sono loro due i nuovi "padroni" a Bruxelles. Francia e Italia Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 4 gennaio 2022) L'alleanza train Europa è sempre più evidente. Con l'uscita di scena di Angela Merkel sono loro due i nuovi "padroni" a Bruxelles. Francia e Italia Segui su affaritaliani.it

Advertising

FedericoCrespi8 : @lucianoghelfi @LaStampa L'asse Conte Meloni. La Meloni che boccia la notte del 31.12.2021 la possibile rielezione… - Enrico26659481 : @nerimatteo @dottorbarbieri Loro vogliono che la gente venda l'anima. Della salute non gliene frega niente. L'unic… - Enrico26659481 : @matteosalvinimi Questo è un fronte su cui COMBATTERE! Premesso che non mi piace Salvini versione recente 'struzzo… - PAF982 : 5/1/2022 nuovo CDM per super green pass su luoghi di lavoro o per obbligo vaccinale. Riuscirà draghi a far votare a… - MarcG_69 : RT @menoopiu: Draghi fa l'Italia succube della scelta #nucleare francese e di Macron. Su pressioni italo-francesi l'#Europa inserisce l'e… -