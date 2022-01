The Batman è il film più atteso del 2022 secondo IMDb (Di martedì 4 gennaio 2022) Scondo IMDb, The Batman di Matt Reeves e il nuovo capitolo di Scream sono i film che i fan attendono con maggior ansia nel 2022. Gli utenti di IMDb hanno votato The Batman, nuovo film di Matt Reeves incentrato sul Cavaliere Oscuro, come film più atteso del 2022 insieme al quinto capitolo di Scream. The Batman è dunque il film più atteso del 2022, ma per vederlo dovremo attendere il 4 marzo. Il nuovo film che farà parte dell'universo DC vede Robert Pattinson, 35 anni, nei panni di Bruce Wayne, alias Batman, mentre affronta l'Enigmista (Paul Dano) con un assist di Catwoman di Zoë Kravitz. The Batman si ... Leggi su movieplayer (Di martedì 4 gennaio 2022) Scondo, Thedi Matt Reeves e il nuovo capitolo di Scream sono iche i fan attendono con maggior ansia nel. Gli utenti dihanno votato The, nuovodi Matt Reeves incentrato sul Cavaliere Oscuro, comepiùdelinsieme al quinto capitolo di Scream. Theè dunque ilpiùdel, ma per vederlo dovremo attendere il 4 marzo. Il nuovoche farà parte dell'universo DC vede Robert Pattinson, 35 anni, nei panni di Bruce Wayne, alias, mentre affronta l'Enigmista (Paul Dano) con un assist di Catwoman di Zoë Kravitz. Thesi ...

