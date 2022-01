Tennis: Pietrangeli, 'con Djokovic due pesi e due misure, il numero 1 dovrebbe dare l'esempio' (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. - (Adnkronos) - “Mi sembra poco carino da parte del numero 1 del mondo…Non so se sia vaccinato o meno e non entro nel merito della sua scelta, però quello che trovo assurdo è che il governo australiano a lui permette di entrare e partecipare al torneo senza il vaccino. Anche il numero 20 potrebbe fare la stessa cosa? E il numero 30 uguale? Lui, secondo me, dovrebbe dare l'esempio”. Il due volte campione del Roland Garros Nicola Pietrangeli commenta così l'esenzione vaccinale concessa a Novak Djokovic per poter partecipare all'Australian Open. “Quello che dovrebbe fare non sta a me dirlo, sono affari suoi ma in partenza, il fatto che chieda di giocare senza essersi sottoposto a quanto richiesto a tutti gli altri, mi sembra ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma, 4 gen. - (Adnkronos) - “Mi sembra poco carino da parte del1 del mondo…Non so se sia vaccinato o meno e non entro nel merito della sua scelta, però quello che trovo assurdo è che il governo australiano a lui permette di entrare e partecipare al torneo senza il vaccino. Anche il20 potrebbe fare la stessa cosa? E il30 uguale? Lui, secondo me,l'”. Il due volte campione del Roland Garros Nicolacommenta così l'esenzione vaccinale concessa a Novakper poter partecipare all'Australian Open. “Quello chefare non sta a me dirlo, sono affari suoi ma in partenza, il fatto che chieda di giocare senza essersi sottoposto a quanto richiesto a tutti gli altri, mi sembra ...

