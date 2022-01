Tempesta d'amore, anticipazioni 4 gennaio: i tormenti di Shirin (Di martedì 4 gennaio 2022) Shirin Ceylan sarà tra le grandi protagoniste della puntata di Tempesta d'amore di oggi, martedì 4 gennaio, come segnalano le anticipazioni. In particolare, dopo la giornata trascorsa con Florian a lavorare nel bosco, la giovane sarà sempre più attratta da lui, ma proverà a reprimere i propri sentimenti per non compromettere nuovamente la sua amicizia con Maja. In passato, infatti, Shirin è andata a letto con il fidanzato della Von Thalheim a poche ore dalle sue nozze con il ragazzo e ha dovuto faticare molto affinché l'amica la perdonasse. Dunque, resasi conto dei suoi sentimenti per Florian, la Ceylan deciderà di metterli da parte per non far soffrire di nuovo la figlia di Selina. Nonostante i suoi propositi, però, la ragazza faticherà a togliersi dalla testa il guardaboschi e i ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 4 gennaio 2022)Ceylan sarà tra le grandi protagoniste della puntata did'di oggi, martedì 4, come segnalano le. In particolare, dopo la giornata trascorsa con Florian a lavorare nel bosco, la giovane sarà sempre più attratta da lui, ma proverà a reprimere i propri sentimenti per non compromettere nuovamente la sua amicizia con Maja. In passato, infatti,è andata a letto con il fidanzato della Von Thalheim a poche ore dalle sue nozze con il ragazzo e ha dovuto faticare molto affinché l'amica la perdonasse. Dunque, resasi conto dei suoi sentimenti per Florian, la Ceylan deciderà di metterli da parte per non far soffrire di nuovo la figlia di Selina. Nonostante i suoi propositi, però, la ragazza faticherà a togliersi dalla testa il guardaboschi e i ...

