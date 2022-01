Statistiche VinciCasa

(Di martedì 4 gennaio 2022) , frequenze e ritardi dei primi 10 numeri, frequenze e ritardi degli ambi, prime 5 coppie. Le presenti in questa pagina mostrano la frequenza e ritardo dei 55 numeri, inoltre trovi i primi 5 ambi più frequenti e più ritardatari. TABELLA: 10 Numeri Frequenti e Ritardatari La Tabella seguente mostra la classifica dei primi 10 numeri più frequenti e relativa frequenza e i 10 numeri più ritardatari e relativo ritardo. I 10 numeri più RITARDATARI Numero 33 28 35 37 24 32 19 18 34 1 Ritardo 32 26 21 16 13 12 10 9 9 8 I 10numeri più FREQUENTI Numero 27 13 11 15 23 25 26 37 17 4 Frequenza 252 244 241 241 240 240 236 235 234 230 Dati aggionati al 03/01/2022 - by GiGi Lotto 2022 © TABELLA: 5 Ambi più frequenti e più ritardatari Ambi Frequenti ...

