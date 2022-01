Scuola | Flc Cgil | su rientro ministro non risponde | è grave

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Flc

Così laCgil che giudica "la scelta molto grave visto che governo e ministero fin ad oggi non ... hanno smentito la retorica sulla centralità dellaper lo sviluppo del Paese e hanno ...... a partire da una campagna che preveda la possibilità di vaccinarsi acon l'attivazione di ... In una situazione di emergenza, infatti, - conclude la- Cgil - non possiamo escludere a priori ..."Credevamo che al centro della discussione odierna ci sarebbe stato il tema della recrudescenza del virus e della riapertura delle scuole e invece, di fronte a una situazione grave che impone misure t ...CAMPOBASSO - "La recrudescenza del virus nella sua nuova variante che, in questa fase sta colpendo un numero elevato di alunni, impone misure ...