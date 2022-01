Scienza | ecco il soft robot “stella marina” che cambia colore e si autorigenera

Leggi su ildenaro

(Di martedì 4 gennaio 2022) Una forma diche risponde al calore e alla pressione con deformazioni, movimenti ementi die’ stato sviluppato e testato con successo, con un materiale che puo’ imitare le capacita’ di mimetizzazione dei molluschi marini. I tentacoli tagliati possono essere saldati nuovamente insieme e il materiale puo’ essere completamente riciclato. A svilupparlo e’ stato un gruppo di ricerca guidato da Quan Li della Southeast University, in Cina, e i risultati sono stati pubblicati sulla rivista Angewandte Chemie. I polpi, le meduse e le stelle marine sono in grado di mimetizzarsi in modo naturale; in altre parole, possonore rapidamente i loro colori o le loro forme in modo che corrispondano allo sfondo. Come materiale sottostante, ...