Sanremo 2022, Gianni Morandi a rischio squalifica: la decisione della Rai (Di martedì 4 gennaio 2022) Da quando sono stati rivelati i Big in gara a Sanremo 2022, non abbiamo potuto fare a meno di apprezzare la presenza di nomi che hanno fatto la storia della musica italiana, come quello di Gianni Morandi, che ha "rischiato" la squalifica per un errore commesso in modo involontario. Il cantautore, infatti, ha pubblicato parte della sua canzone – Apri tutte le porte – in gara al Festival. Sanremo 2022, Gianni Morandi e il rischio squalifica: cos'è successo A lanciare l'indiscrezione secondo la quale Gianni Morandi avrebbe potuto essere squalificato è stato All Music Italia. Sulla pagina Facebook dell'artista, infatti, ...

