REte WI-FI innovativa e sicura per docenti e studenti con WindTreBusiness (Di martedì 4 gennaio 2022) Sei un preside o un dirigente scolastico? Hai ottenuto i finanziamenti PON*? Scegli Easy WI-FLY per preparare la tua scuola alla didattica digitale. Potrai dotare il tuo istituto di una REte WI-FI 6 innovativa e sicura riservata a docenti e studenti. Scopri di più: #WindTreBusiness (*) Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 gennaio 2022) Sei un preside o un dirigente scolastico? Hai ottenuto i finanziamenti PON*? Scegli Easy WI-FLY per preparare la tua scuola alla didattica digitale. Potrai dotare il tuo istituto di unaWI-FI 6riservata a. Scopri di più: #(*) Avviso pubblico per la realizzazione di reti locali, cablate L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : REte WI-FI innovativa e sicura per docenti e studenti con WindTreBusiness - Mipaaf_ : RT @reterurale: Buon 2022 da Rete Rurale Nazionale ?? Inizia un nuovo anno di sviluppo rurale, lavoriamo insieme per costruire un’agricoltur… - ITINERARIARural : RT @reterurale: Buon 2022 da Rete Rurale Nazionale ?? Inizia un nuovo anno di sviluppo rurale, lavoriamo insieme per costruire un’agricoltur… - reterurale : Buon 2022 da Rete Rurale Nazionale ?? Inizia un nuovo anno di sviluppo rurale, lavoriamo insieme per costruire un’ag… - startzai : RT @GammaDonna_: ???Congratulazioni Cristina Angelillo, già finalista #PremioGammaDonna 2016 e CEO Marshmallow Games, eletta pochi giorni fa… -