Regioni | dad e quarantena con quattro contagi a scuola LA BOZZA

Advertising

TgLa7 : #Scuola: bozza Regioni,con 4 o piu' contagi tutti in Dad. Sotto questa soglia autosorveglianza per tutti e Ffp2 - BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Scuola, la bozza delle Regioni sulle nuove misure: ipotesi Dad con quattro o più contagi - benjamn_boliche : RT @SkyTG24: Scuola, la bozza delle Regioni sulle nuove misure: ipotesi Dad con quattro o più contagi - Bubu_Inter : RT @SkyTG24: Scuola, la bozza delle Regioni sulle nuove misure: ipotesi Dad con quattro o più contagi - corzunino : Campania, Toscana, Veneto e Lombardia vorrebbero il rinvio delle lezioni in presenza. Scuola, scontro con le Region… -

Ultime Notizie dalla rete : Regioni dad

A partire dai quattro contagi in classe si va ine tutti gli alunni in quarantena. È quanto prevede la bozza delleche oggi i governatori discuteranno per avanzare la proposta al governo. Il protocollo è stato anticipato dall' Ansa e ...I governatori dellehanno pronta la bozza dei provvedimenti da discutere oggi, nell'incontro con il Governo. ... l'obiettivo è riportare gli alunni indal quarto positivo in classe , ...Scuola: bozza Regioni, con 4 o più contagi tutti in Dad . Sotto questa soglia autosorveglianza per tutti e Ffp2ROMA, 04 GEN - Alle elementari e in prima media, con 4 o più contagi in classe, è previs ...Le Regioni stanno preparando una bozza di una proposta da presentare al Governo su come gestire l'eventualità di contagi di Covid nelle classi. The post Scuola, “con 4 o più contagiati tutti in DAD”, ...