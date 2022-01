Quirinale, Conte stoppa il M5s: «Non è il momento di fare nomi». E convoca l'assemblea per la prossima settimana (Di martedì 4 gennaio 2022) Giuseppe Conte cerca di stoppare le fughe in avanti dei grillini sul Quirinale dicendo che «non è il momento di fare nomi» e convoca per la prossima settimana l'assemblea M5s... Leggi su ilmessaggero (Di martedì 4 gennaio 2022) Giuseppecerca dire le fughe in avanti dei grillini suldicendo che «non è ildi» eper lal'M5s...

Advertising

SalvatoreMerlo : Giuseppe Conte aveva auspicato una donna al Quirinale, quindi l’assemblea dei senatori M5s ha appena chiesto il bis di Mattarella ?? ????? ?? - pietroraffa : ?? La richiesta dei Senatori M5s di un Mattarella bis ci dice che: 1) Conte non ha alcun controllo sui gruppi 2) C… - sebmes : Conte vorrebbe una donna al Quirinale. Bene. Lui chi propone, Paola Taverna? - sibilla75 : Conte ha appena smentito le puttanate di Iacobone, ovvero telefonate, emissari e nomi per il Quirinale, che dice di… - MauroCobau : RT @Apndp: #Conte:'Al #Quirinale una #donna #presidentedellarepubblica' #M5S:'Al #Colle #Mattarellabis' Ergo:Conte conta come il 2 di ?? qua… -