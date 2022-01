Potenziata in FVG la capacita Vaccinale (Di martedì 4 gennaio 2022) “In pochi giorni abbiamo sviluppato un potenziamento dell’offerta Vaccinale che permetterà di far fronte in maniera efficace al fabbisogno legato soprattutto alla dose di richiamo su tutto il territorio regionale”. Lo ha reso noto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi. “Lo sforzo messo in campo – ha rilevato Riccardi – è massiccio ed è rivolto a tutti, ai vaccinati che non hanno completato il ciclo e a coloro che finora non si erano vaccinati”. ASUFC Per quanto riguarda l’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, oltre all’ attività degli hub vaccinali fissi dell’Ente Fiera di Udine e di Gemona e del punto di vaccinazioni all’ospedale di Palmanova, che vedranno ulteriormente aumentare la capacità di somministrazione di oltre il 20%, si sta organizzando per il mese di gennaio 2022 l’apertura di ampi hub ... Leggi su udine20 (Di martedì 4 gennaio 2022) “In pochi giorni abbiamo sviluppato un potenziamento dell’offertache permetterà di far fronte in maniera efficace al fabbisogno legato soprattutto alla dose di richiamo su tutto il territorio regionale”. Lo ha reso noto il vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia con delega alla Salute Riccardo Riccardi. “Lo sforzo messo in campo – ha rilevato Riccardi – è massiccio ed è rivolto a tutti, ai vaccinati che non hanno completato il ciclo e a coloro che finora non si erano vaccinati”. ASUFC Per quanto riguarda l’Azienda sanitaria universitaria Friuli centrale, oltre all’ attività degli hub vaccinali fissi dell’Ente Fiera di Udine e di Gemona e del punto di vaccinazioni all’ospedale di Palmanova, che vedranno ulteriormente aumentare la capacità di somministrazione di oltre il 20%, si sta organizzando per il mese di gennaio 2022 l’apertura di ampi hub ...

