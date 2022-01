Pattinaggio artistico | al via i Nazionali Statunitensi Chen per il sesto titolo | lotta in campo femminile

Leggi su oasport

(Di martedì 4 gennaio 2022) Come da tradizione neli primi giorni del nuovo anno saranno caratterizzati dai Campionati, per questa edizione in scena presso la Bridgestone Arena di Neshville, nel Tennessee da giovedì 6 a domenica 9 gennaio. Per l’occasione saranno presenti tutti i big d’oltreoceano, fatta eccezione per la detentrice delBradie Tennell che, purtroppo, è stata costretta al forfait in quanto non ha ancora acquisito la condizione fisica idonea dopo il brutto infortunio subito tempo fa. Per questo motivo la battaglia insarà oltremodo interessante, e coinvolgerà senza particolari dubbi Mariah Bell, Alysa Liu, Karene Amber Glenn. Ma attenzione massima anche alla giovanissima debuttante nella ...