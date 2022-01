(Di martedì 4 gennaio 2022) La variante Omicron dilaga anche negli uffici pubblici e, tra ammalati e contatti con positivi, il 10% dei comparti è in difficoltà. Idi lavoratori e dirigenti, seppure con qualche diversità di vedute, chiedono a gran voce il ripristino del lavoro agile, fortemente ridimensionato a settembre. Casagrande (Unadis), ‘aumentarefino a marzo’ “Certo, la percentuale può crescere, ma loè già una modalità che abbiamo nella Pa. Distinguiamo però il momento pandemico da quello ‘normale’: per il momento pandemico ha ragione la ex ministra Dadone, in queste ore si dovrebbe aumentare di nuovo la percentuale di lavoratori ine arrivare al 50-80% di personale a casa perchè c’è un momento pandemico grave”, dice ad ...

Advertising

StraNotizie : Pa, sindacati: 'Tornare in smart working troppi contagi' - FabioCarbone__ : I sindacati dovrebbero far tornare tutti al lavoro, anche i vaccinati. Se con il suo green pass può andare al risto… - Lymond15 : @autocostruttore - oscuro_pirata : Io una grande idea x il lavoro ce l'ho! Voi papponi del cazzo andate affanculo così senza politici inutili si risp… - info_longo : Il potere e la credibilità, ai sindacati,vengono dati dalle 'tessere sindacali'! Strappate le tessere e disdettate… -

Ultime Notizie dalla rete : sindacati Tornare

Perin classe è previsto un tampone antigenico o molecolare tra il quinto e il settimo ... Oggi Bianchi incontra iAlle 16 (non più alle 14.30 per sopraggiunti impegni ministeriali) ci ...... armadietti e docce, per cui gli operatori sono costretti a fine turno anelle proprie ... Di fronte all'arroganza della Cosp e alla complicità deicompiacenti abbiamo dato mandato all'...La variante Omicron dilaga e, tra ammalati e contatti con positivi, il 10% dei comparti è in difficoltà. I sindacati di lavoratori e dirigenti, ...Con Omicron alcuni Paesi europei reintegrano il lavoro da remoto, mentre in Italia molti imprenditori lo temono e il ministro Brunetta lo osteggia nella PA.