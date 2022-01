Omicron, negli Usa un milione di contagi in 24 ore (Di martedì 4 gennaio 2022) Uno tsunami Omicron si abbatte sugli Stati Uniti dopo le festività di fine anno. Nella sola giornata di lunedì i casi di contagio sono stati oltre un milione, il doppio rispetto a quattro giorni fa e ... Leggi su leggo (Di martedì 4 gennaio 2022) Uno tsunamisi abbatte sugli Stati Uniti dopo le festività di fine anno. Nella sola giornata di lunedì i casi dio sono stati oltre un, il doppio rispetto a quattro giorni fa e ...

