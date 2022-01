Omaggio alla boss | Manuela Arcuri nella bufera Addio Pupetta | forte e coraggiosa

(Di martedì 4 gennaio 2022) Un post dell'attrice per Assunta Maresca, la camorrista morta mercoledì, che interpretò in una fiction. Insorgono i fan, centinaia i commenti polemici: "Parole vergognose, quella donna era un'...

Advertising

LaStampa : Euro, l’omaggio a Falcone e Borsellino: in circolazione la moneta da 2 euro con i simboli della lotta alla mafia - venti4ore : ‘Pistopoly’, l’omaggio artistico alla città - tupacshakurmofo : RT @ilfoglio_it: Nel Foglio c'è Terrazzo, l'inserto a cura di Michele Masneri con spunti, racconti, un po’ di moda e un po’ di design, arch… - ilfoglio_it : Nel Foglio c'è Terrazzo, l'inserto a cura di Michele Masneri con spunti, racconti, un po’ di moda e un po’ di desig… - jargonfile : RT @pierpi13: Lo Staff Medico, che ha eseguito un'operazione di espianto di organi, si inchina in raccoglimento e rende omaggio alla donatr… -

Ultime Notizie dalla rete : Omaggio alla

Un post dell'attrice per Assunta Maresca, la camorrista morta mercoledì, che interpretò in una fiction. Insorgono i fan, centinaia i commenti polemici: "Parole vergognose, quella donna era un'...Anche quest'anno giovedì 6 Gennaio 2022, Pane in Piazza , il grande evento benefico promosso dai Frati Cappuccini Missionari e Famiglia Marinoni, rendestorica celebrazione donando ai ...Andrea Verdigi è tornato a casa. Le sue ceneri hanno lasciato Milano e andranno finalmente a riposare accanto all’amatissimo figlio Domenico Marco, il giovane di San Martino Ulmiamo che ha sacrificato ...Da Van Gogh e Renoir, da Frida Kahlo a Manet, da Ligabue a Botticelli e Modigliani: torna “Vivere l’arte“ e per la terza edizione diventa un calendario. Un’opera d’arte al mese “riprodotta“ in chiave ...