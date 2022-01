Mobilità connessa - Il Saper fare di Octo tra lExpo e YouTube

Leggi su quattroruote

(Di martedì 4 gennaio 2022) La Via italiana allapassa anche da Dubai, dall'Expo rinviata e finalmente in corso (iniziata a ottobre 2021, durerà fino a marzo). Il colosso della telematicaTelematics, già protagonista del Connected Forum dello scorso settembre (con The European House - Ambrosetti, evento patrocinato dal Ministero per l'Innovazione tecnologica e per la Transizione digitale con l'obiettivo di progettare un futuro reso possibile dagli investimenti in arrivo con il Pnrr) è partner del Padiglione Italia, che in questa edizione punta sul riuso dei materiali e il controllo naturale della temperatura. Se da una parte il pavillion, grazie al tetto ricavato da tre scafi di barca rovesciati, con copertura in EFTE (polimero trasparente, ecologico e leggero), e metallo traforato, pareti di cordame di plastica riciclata, è uno dei pochi ...