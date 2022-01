L’Inter ci prova per Kostic: possibile arrivo già a gennaio (Di martedì 4 gennaio 2022) Filip Kostic sempre nei radar delL’Inter Con il sempre più probabile addio a fine stagione di Perisic, L’Inter si sta guardando intorno per cercare un sostituto del calciatore croato. Tra i profili più seguiti rientrano sicuramente Lucas Digne e Filip Kostic, nei radar dei dirigenti nerazzurri da diverso tempo e, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, un tentativo per portarlo fin da subito a Milano sarà fatto. Kostic – “L’Eintracht Francoforte ad agosto aveva chiesto 10 milioni più 3 di bonus alla Lazio, adesso, a 18 mesi dalla scadenza del contratto, difficilmente potrà ottenere più di 10 milioni complessivi. Cifra che L’Inter ha stanziato per luglio, ma un tentativo a gennaio verrà fatto, soprattutto se l’Eintracht – che però in Bundesliga sta correndo per ... Leggi su intermagazine (Di martedì 4 gennaio 2022) Filipsempre nei radar delCon il sempre più probabile addio a fine stagione di Perisic,si sta guardando intorno per cercare un sostituto del calciatore croato. Tra i profili più seguiti rientrano sicuramente Lucas Digne e Filip, nei radar dei dirigenti nerazzurri da diverso tempo e, secondo l’edizione odierna di Tuttosport, un tentativo per portarlo fin da subito a Milano sarà fatto.– “L’Eintracht Francoforte ad agosto aveva chiesto 10 milioni più 3 di bonus alla Lazio, adesso, a 18 mesi dalla scadenza del contratto, difficilmente potrà ottenere più di 10 milioni complessivi. Cifra cheha stanziato per luglio, ma un tentativo averrà fatto, soprattutto se l’Eintracht – che però in Bundesliga sta correndo per ...

