Incastrati 2, la seconda stagione si farà? Le parole di Ficarra e Picone

Incastrati 2, la seconda stagione si farà davvero? Le parole di Ficarra e Picone sulla loro serie tv appena approdata su Netflix.

Incastrati è la prima serie tv di Ficarra e Picone uscita sulla piattaforma streaming di Netflix. La comedy è stata rilasciata il 1° gennaio ed è già un grande successo. Ovviamente la serie in Italia è in vetta alle classifiche, al primo posto nella top 10 dei contenuti più visti sulla piattaforma superando addirittura l'attesissima quarta stagione di Cobra Kai. La commedia si compone di 6 episodi di 30 minuti di durata e si presta bene ad essere una serie tv da ...

