Hisham Abu Hawash sarà liberato | stop allo sciopero della fame

Advertising

palabritadepape : RT @michelegiorgio2: Itamar Ben Gvir, deputato di Sionismo Religioso (estrema destra), si è precipitato all'ospedale dove è ricoverato Hish… - giovcusumano : RT @michelegiorgio2: Itamar Ben Gvir, deputato di Sionismo Religioso (estrema destra), si è precipitato all'ospedale dove è ricoverato Hish… - anastasiamadam : RT @loidomemau: Sono 141 i giorni di sciopero della fame che sta facendo Hisham Abu Awash, e nessuna assicurazione per diritti umani si sta… - GabriellaBian12 : Ce l’ha fatta. Dopo 141 giorni di sciopero della fame, il prigioniero palestinese Hisham Abu Hawwash sarà liberato.… - pavisa1401 : RT @michelegiorgio2: Si attende un annuncio ufficiale della famiglia ma più fonti riferiscono che Israele non rinnoverà la detenzione senza… -

Ultime Notizie dalla rete : Hisham Abu

Il Manifesto

Il Comitato internazionale della Croce Rossa (Icrc) si è detto "molto preoccupato" per il deterioramento delle condizioni diHawash, un palestinese che da 139 giorni osserva uno sciopero della fame ad oltranza in protesta contro arresti amministrativi (ossia non convalidati da un giudice) impostigli dalle ...Il Comitato internazionale della Croce Rossa (Icrc) si è detto "molto preoccupato" per il deterioramento delle condizioni di saluteHawash, un palestinese che da 139 giorni osserva uno sciopero della fame ad oltranza in protesta contro arresti amministrativi (ossia non convalidati da un giudice) impostigli dalle ...Articles Prigioniero palestinese in Israele è liberato dopo 141 giorni di sciopero . Ramallah, 4 gen (Prensa Latina) A seguito dell'ondata di critiche e proteste internazionali n ...Inflazione al 33%, prezzi alle stelle e lunghe file ai forni pubblici turchi. 140 giorni a digiuno per Abu Hawwash, l’Anp chiede di fare pressioni su Israele. Raisi: Trump deve essere processato per l ...