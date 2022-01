«Grazie Presidente Mattarella, il prossimo segua il suo esempio» (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Forum delle associazioni antifasciste e della Resistenza invia un caloroso saluto al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e lo ringrazia per la strenua difesa della Costituzione repubblicana nei sette anni del suo mandato. Il Forum fa appello ai parlamentari e agli altri grandi elettori che saranno convocati per la elezione del nuovo Presidente, affinché il loro voto si orienti su una persona che sappia essere ugualmente garante dei valori della Carta costituzionale. La Costituzione italiana è dichiaratamente antifascista non … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 4 gennaio 2022) Il Forum delle associazioni antifasciste e della Resistenza invia un caloroso saluto aldella Repubblica Sergioe lo ringrazia per la strenua difesa della Costituzione repubblicana nei sette anni del suo mandato. Il Forum fa appello ai parlamentari e agli altri grandi elettori che saranno convocati per la elezione del nuovo, affinché il loro voto si orienti su una persona che sappia essere ugualmente garante dei valori della Carta costituzionale. La Costituzione italiana è dichiaratamente antifascista non … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

mariocalabresi : “Cosa avremmo dato, nei giorni delle bare di Bergamo, per avere un vaccino? La ricerca e la scienza ci hanno conseg… - matteorenzi : #GraziePresidente Mattarella per il 2021 in cui l’Italia ha scelto il futuro cambiando il Governo. Grazie per quest… - mengonimarco : “Prendetevi il vostro futuro”. Grazie, Presidente! #Mattarella - CarmeloMontana2 : RT @Anpinazionale: 'Grazie Presidente Mattarella, il prossimo segua il suo esempio' Comunicato del Forum delle Associazioni antifasciste e… - ErbertoFrieri : @VitoBardi #Presidente, anche io oggi. Bene così. Grazie per l'ottima organizzazione. Avanti così. -