Gli statali non torneranno in massa a lavorare da casa (Di martedì 4 gennaio 2022) ... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.309 del 30 dicembre e in vigore dal 31 dicembre) rischiano paradossalmente di restare senza tutele. Per chi è vaccinato con tre dosi (o con due dosi da meno di ... Leggi su italiaoggi (Di martedì 4 gennaio 2022) ... pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.309 del 30 dicembre e in vigore dal 31 dicembre) rischiano paradossalmente di restare senza tutele. Per chi è vaccinato con tre dosi (o con due dosi da meno di ...

Advertising

walden58 : @iris_versari La tendenza al monopolio arrembante di destra della stampa è un trend europeo, giacché le leggi stata… - ricatti88 : RT @tempoweb: ??Divise d’oro per i #Draghi boys ??#Brunetta gela i sindacati: gli statali restino in ufficio ??Sei giorni per avere il referto… - Sparisci_capra : @christiancritic Io nel privato vado in ufficio. Capisco sia un peso per gli statali dover andare in ufficio a cazz… - Shanty43Albert : RT @tempoweb: ??Divise d’oro per i #Draghi boys ??#Brunetta gela i sindacati: gli statali restino in ufficio ??Sei giorni per avere il referto… - cav_errante_ : RT @tempoweb: ??Divise d’oro per i #Draghi boys ??#Brunetta gela i sindacati: gli statali restino in ufficio ??Sei giorni per avere il referto… -