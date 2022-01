Gigi D' Alessio è pazzo di gioia | la notizia arriva mentre è in quarantena

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 4 gennaio 2022)D'di: latail cantante partenopeo è chiuso in casa inper essere risultato positivo al covid-19. Il cantante è attualmente ina casa sua, perché non è riuscito a sottrarsi alla terribile ondata di contagi che sta mettendo in ginocchio tutto il Paese, ma attraverso i social ha rassicurato i fan affermando di stare bene, che nonostante sia risultato positivo al Covid-19 non ha sintomi ed ha una carica virale molto bassa grazie alle dosi di vaccino. E' riuscito a scoprire in tempo di essere positivo e a mettersi immediatamente ingrazie al proprio lavoro, infatti tra viaggi, spettacoli e ospitate in tv, il cantante partenopeo si è ...