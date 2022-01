Gas e luce | stangata in bolletta | ecco i rincari deliberati dall’Arera per il 2022

(Di martedì 4 gennaio 2022) Come preventivabile vista la crisi energetica che sta molestando l’Europa negli ultimi mesi è arrivata lasulle bollette per gli italiani. Arera (Autorità di regolazione per energia reti e ambiente) ha deliberato i nuovi prezzi Arerapere gas nel mercato tutelato riguardanti il primo trimestre. Non è difficile notare un importante incremento dei costi per i consumatori, che ormai si vedono aumentare il costo ingià da diversi mesi, ma raggiungendo per il prossimo trimestre un aumento del 55% per l’energia e del 41,8% per il gas naturale. Tale variazione sarebbe dovuta asui costi delle materie prime come petrolio e gas naturale. In questo articolo andremo ad analizzare iche i consumatori dovranno affrontare ine ...

Prendono il via oggi a Ravanusa gli esami tecnici per far luce sulla tragica esplosione di gas che l'11 dicembre scorso provocò, in via Trilussa, la morte di 9 persone e la devastazione nel quartiere. Nell'area di 40mila metri quadrati che è stata posta ...