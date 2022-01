Emilio Fede, il triste annuncio è appena arrivato in diretta: ascoltatori sotto choc (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Suonano un po’ come uno schiaffo alla miseria le odierne dichiarazioni di Emilio Fede, giornalista ed ex direttore del Tg4. Così ha parlato a La Zanzara su Radio 24: “Pensione? Prendo 8mila euro al mese, non mi bastano”. “Non sono tanti, devo pagare affitto, autista, leasing macchina, badante, cameriera ad ore, bollette”. Poi denuncia: “Sono minacciato e perseguitato da gruppi di farabutti sul telefonino”. “Ho una pensione da 8mila euro al mese, dopo tanti anni di lavoro. Ma non mi bastano. Devo pagare la rata della macchina in leasing, l’autista, la badante e l’affitto di casa. (Continua...) E le bollette. Una volta non pagavo nulla”. Lo dice Emilio Fede, ex direttore del Tg4 a La Zanzara su Radio 24. Scusi Fede, ma sono 8mila euro al mese, dicono i conduttori: “Non sono tanti, c’è anche ... Leggi su howtodofor (Di mercoledì 5 gennaio 2022) Suonano un po’ come uno schiaffo alla miseria le odierne dichiarazioni di, giornalista ed ex direttore del Tg4. Così ha parlato a La Zanzara su Radio 24: “Pensione? Prendo 8mila euro al mese, non mi bastano”. “Non sono tanti, devo pagare affitto, autista, leasing macchina, badante, cameriera ad ore, bollette”. Poi denuncia: “Sono minacciato e perseguitato da gruppi di farabutti sul telefonino”. “Ho una pensione da 8mila euro al mese, dopo tanti anni di lavoro. Ma non mi bastano. Devo pagare la rata della macchina in leasing, l’autista, la badante e l’affitto di casa. (Continua...) E le bollette. Una volta non pagavo nulla”. Lo dice, ex direttore del Tg4 a La Zanzara su Radio 24. Scusi, ma sono 8mila euro al mese, dicono i conduttori: “Non sono tanti, c’è anche ...

