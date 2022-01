Covid: Veneto, record oltre 16mila i nuovi positivi (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 16.602, nuovo record della regione, i nuovi contagi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Veneto e 28 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il rialzo dei casi si deve anche all'... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 gennaio 2022) Sono 16.602, nuovodella regione, icontagiregistrati nelle ultime 24 ore ine 28 i decessi. Lo riferisce il bollettino della Regione. Il rialzo dei casi si deve anche all'...

Advertising

fattoquotidiano : Covid, Zaia: “In Veneto i medici non ce la fanno più. In terapia intensiva sono ricoverati quasi solo non vaccinati” - Agenzia_Ansa : I contagi da Covid segnano un altro record in Veneto, 8.666 in sole 24 ore. Lo riporta in bollettino della Regione.… - Agenzia_Ansa : Nuovo boom di casi di positività al Covid in Veneto, con ben 7.403 casi registrati nelle ultime 24 ore, un dato r… - News24_it : Zaia: «Il Cts ci dica se si possono riaprire le scuole». «Vaccini, su quarta dose non si ripeta il ritardo della te… - CorriereAlpi : Si ferma fino al 30 gennaio il massimo torneo veneto: stop tra le altre per Treviso, San Donà e Giorgione. -