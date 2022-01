Covid a Napoli | finite le scorte di ossigeno e farmaci | in ospedale stop visite ambulatoriali e ricoveri non urgenti

(Di martedì 4 gennaio 2022) Dopo i distretti delle Asl e i medici di famiglia sono senza dubbio lee l?ultimo baluardo a cui ricorrere per avere un farmaco, un consiglio, un tampone e, per chi non l?ha ancora...

Advertising

repubblica : Covid, il governatore della Campania De Luca: 'Meglio rinviare la riapertura delle scuole di 20-30 giorni' - capuanogio : #Insigne guadagnerà 11 milioni netti a Toronto più bonus che lo potranno portare a 15 e sarà il giocatore più pagat… - sscnapoli : ?? La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - SkyTG24 : Covid, De Luca: 'Governo perde tempo con mezze misure' - anteprima24 : ** #Covid, curva del contagio ancora in aumento a #Pozzuoli: 2mila i positivi ** -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Napoli

In una stagione resa così strana e anomala dal, non sai mai fino alla fine cosa potrà ... [...] Conoscendo bene Allegri, quale discorso farà alla squadra in vista del? "Dirà che è ...Adalgisa Gamba ha 40 anni e vive a Torre del Greco, in provincia di. La stessa età di Davide ... Oltre al- 19 che si combatte con il vaccino, esiste anche il '- 20', ovvero il ...Il capoluogo campano è l'unica città italiana ad essere menzionata nella guida "Where to travel 2022" della testata americana ...La crisi scatenata dal Covid-19 ha fatto sì che la tecnologia entrasse in pianta stabile all’interno del mondo della ristorazione. La necessità di limitare i contatti interpersonali e l’interazione co ...