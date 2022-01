Cina, tre casi di Covid (asintomatici) e va in lockdown una metropoli da più di un milione di persone (Di martedì 4 gennaio 2022) Tre casi asintomatici di Covid - 19 in città. É bastata questa scoperta per convincere le autorità cinesi a imporre il lockdown agli abitanti di Yuzhou, più di un milione di persone. Le Olimpiadi ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 gennaio 2022) Tredi- 19 in città. É bastata questa scoperta per convincere le autorità cinesi a imporre ilagli abitanti di Yuzhou, più di undi. Le Olimpiadi ...

Advertising

falostesso : @ddiamondhoe sì ma Lettere 1874-1879 l’hai letto? E La Condizione Della Classe Operaia In Inghilterra? L’Ideologia… - paoloigna1 : Dopo tre casi di #covid19, la città di #YuZhou #Henan #Cina, 1,2 milioni di abitanti è mandata in #Lockdown Yuzhou - MauroStrucchi : @SquisitaP @cutcliff00 @GuidoDeMartini Veramente qui da noi, magari la lontananza non l'aiuta, si parla di regime o… - M_Monzani : 'Mi ci vollero tre ore per comprare il biglietto: il tempo per rendermi conto di un animosità anti stranieri che pr… - Man58792690 : RT @Fratzen13: Quando vengono resi i dati sui positivi, si dovrebbe specificare se si tratta di persone che hanno fatto zero, due o tre V.… -