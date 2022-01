Cartelle esattoriali, quando la notifica è nulla? Tutto quello che c’è da sapere (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma – Si è ormai consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui è nulla la notifica della cartella esattoriale inviata da Pec non ufficiale. Quindi, chi riceve un’email contenente una richiesta di pagamento da parte di Agenzia Entrate o Agenzia Entrate Riscossione da un indirizzo non presente nei registri pubblici (il Reginde, tanto per citarne uno) può far finta di nulla. Semmai infatti dovesse seguire un pignoramento, un fermo amministrativo o un’ipoteca tale atto sarebbe illegittimo per difetto di notifica del cosiddetto ‘atto presupposto’ ossia la cartella di pagamento si legge su laleggepertutti.it. nulla la notifica della cartella se proviene da un indirizzo Pec non ufficiale La nullità della notifica della Cartelle esattoriale inviata da ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 gennaio 2022) Roma – Si è ormai consolidato l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui èladella cartella esattoriale inviata da Pec non ufficiale. Quindi, chi riceve un’email contenente una richiesta di pagamento da parte di Agenzia Entrate o Agenzia Entrate Riscossione da un indirizzo non presente nei registri pubblici (il Reginde, tanto per citarne uno) può far finta di. Semmai infatti dovesse seguire un pignoramento, un fermo amministrativo o un’ipoteca tale atto sarebbe illegittimo per difetto didel cosiddetto ‘atto presupposto’ ossia la cartella di pagamento si legge su laleggepertutti.it.ladella cartella se proviene da un indirizzo Pec non ufficiale La nullità delladellaesattoriale inviata da ...

