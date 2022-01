Capodanno in Musica, continuano le polemiche: Federica Panicucci nella bufera (Di martedì 4 gennaio 2022) Il 2022 ha fatto ufficialmente il suo ingresso, ma continuano le polemiche per quanto visto su Canale 5. Non a caso, Mediaset ha proposto Capodanno in Musica per festeggiare l’ultimo dell’anno con i telespettatori. Tuttavia, mentre il paese sta vivendo ulteriori restrizioni a causa della pandemia, in televisione ci sono stati balli di gruppo e trenini. Naturalmente Federica Panicucci è finita nella bufera. Di contro, invece, Amadeus ha convinto tutti con la sua gestione de L’anno che verrà. Capodanno in Musica: scia di polemiche in corso Nonostante siano passati alcuni giorni da Capodanno in Musica, sul web si continua a discutere. Al Teatro Petruzzelli, in Bari, ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 gennaio 2022) Il 2022 ha fatto ufficialmente il suo ingresso, maleper quanto visto su Canale 5. Non a caso, Mediaset ha propostoinper festeggiare l’ultimo dell’anno con i telespettatori. Tuttavia, mentre il paese sta vivendo ulteriori restrizioni a causa della pandemia, in televisione ci sono stati balli di gruppo e trenini. Naturalmenteè finita. Di contro, invece, Amadeus ha convinto tutti con la sua gestione de L’anno che verrà.in: scia diin corso Nonostante siano passati alcuni giorni dain, sul web si continua a discutere. Al Teatro Petruzzelli, in Bari, ...

