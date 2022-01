Calcio | Parma Buffon positivo al Covid - 19

Advertising

RaiSport : #calcio #Parma: Gigi #Buffon positivo al Covid-19 La positività è emersa nel corso delle procedure di pre-screenin… - sportli26181512 : #Buffon positivo al #Covid: il comunicato del Parma: Il portiere 43enne cercherà di negativizzarsi in vista della r… - fisco24_info : Covid: Buffon positivo, è in isolamento: Giro di tamponi al Parma in vista della ripresa allenamenti - Luxgraph : Buffon positivo al Covid: il comunicato del Parma - infoitinterno : Calcio: Parma, Buffon positivo al Covid -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Parma

Sky Sport

Oggi, prima dell'allenamento, così come prevede la normativa, verrà effettuato lo screening a tutti gli altri calciatori delper accertare che non ci sia un focolaio covid in corso."Il1913 comunica che, nel corso delle procedure di pre - screening richieste dal Club ad ogni componente del Gruppo Squadra in vista della ripresa dell'attività agonistica prevista per oggi, ...Gigi Buffon è positivo al Covid. Lo comunica il Parma, attuale club dell'ex portiere della Juventus e della Nazionale. "Il calciatore è stato già posto in isolamento – si spiega in una nota della soci ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Continuano ad aumentare i casi di positività al Covid-19 anche in Serie B. Dopo lo slittamento delle due giornate, 19° e 20°, ...