Banca Widiba si rafforza da nord a sud, 10 nuovi ingressi chiudono il 2021 (Di martedì 4 gennaio 2022) Banca Widiba accelera sul programma di inserimenti con una fine dell’anno ricca di nuovi ingressi. La rete di consulenti finanziari, che da un anno vede Marco Ferrari come responsabile del recruiting, ha messo a segno numerosi colpi in diverse regioni italiane con l’ingresso di 10 nuovi professionisti. In Veneto ed Emilia-Romagna crescono le squadre coordinate dall’Area Manager Giovanni Mazzeo con tre nuovi consulenti finanziari senior. Nel team del District Manager Stefano Da Rin della zona Venezia e Treviso entrano Vania Zanta, proveniente da IWBank, ed Elena Ceccato Abbamonte, proveniente da FINECO, mentre a Parma, nel gruppo del District Manager Andrea Gualdi, entra Emanuele Bacchieri proveniente da Unicredit. In Sardegna, nella squadra dell’Area Manager Gianni Tariciotti, fa il ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 gennaio 2022)accelera sul programma di inserimenti con una fine dell’anno ricca di. La rete di consulenti finanziari, che da un anno vede Marco Ferrari come responsabile del recruiting, ha messo a segno numerosi colpi in diverse regioni italiane con l’ingresso di 10professionisti. In Veneto ed Emilia-Romagna crescono le squadre coordinate dall’Area Manager Giovanni Mazzeo con treconsulenti finanziari senior. Nel team del District Manager Stefano Da Rin della zona Venezia e Treviso entrano Vania Zanta, proveniente da IWBank, ed Elena Ceccato Abbamonte, proveniente da FINECO, mentre a Parma, nel gruppo del District Manager Andrea Gualdi, entra Emanuele Bacchieri proveniente da Unicredit. In Sardegna, nella squadra dell’Area Manager Gianni Tariciotti, fa il ...

