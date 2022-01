Wind Tre, connessione internet assente in tutta Italia: ecco cosa è accaduto (Di lunedì 3 gennaio 2022) Diversi utenti in tutta Italia segnalano problemi di connessione ad internet e nel ricevere telefonate: cosa è successo Oggi, lunedì 3 gennaio 2021, molti utenti in tutta Italia segnalano problemi di connessione internet, nell’effettuare e ricevere telefonate e nell’invio di messaggi. Su Twitter in tantissimi hanno manifestato il proprio malcontento (alcuni con ironia) per il mancato funzionamento della rete Wind Tre. Qualcuno ha approfittato della situazione per mandare qualche commento su Twitter poiché risulta funzionante nonostante i problemi di rete Quest’uomo ha solo previsto il futuro. #WindTre #Windtredown #internetdown pic.twitter.com/KN88Yz123A — ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 3 gennaio 2022) Diversi utenti insegnalano problemi diade nel ricevere telefonate:è successo Oggi, lunedì 3 gennaio 2021, molti utenti insegnalano problemi di, nell’effettuare e ricevere telefonate e nell’invio di messaggi. Su Twitter in tantissimi hanno manifestato il proprio malcontento (alcuni con ironia) per il mancato funzionamento della reteTre. Qualcuno ha approfittato della situazione per mandare qualche commento su Twitter poiché risulta funzionante nonostante i problemi di rete Quest’uomo ha solo previsto il futuro. #Tre #tredown #down pic.twitter.com/KN88Yz123A — ...

