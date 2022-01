William e Kate non riceveranno più Harry e Meghan senza invito ufficiale

Leggi su diredonna

(Di lunedì 3 gennaio 2022) Il principeMiddleton non hanno in programma nessun incontro con il principeMarkle. A rivelarlo è l’autore del libro Prince: the inside story, Duncan Larcombe, il quale ha preso parte ad un’intervista per il magazine OK!. I due fratelli e le loro mogli non si rivedranno negli Usa, ha spiegato Larcombe: “Vista la situazione, in alcun modo il principevorrà condividere parte di un viaggio, in cui lui rappresenta la Regina, la Gran Bretagna e il Commonwealth, con il principe”. Dal momento che il principenon fa più parte della famiglia reale, pur avendo mantenuto il titolo di duca, d’ora in avanti lui e la moglieMarkle dovranno ricevere un ...